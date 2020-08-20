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20.08.2020 - 00:24 | | DHA

Büyükçekmece'de silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralı

Büyükçekmece'de iki grup arasında büyük çaplı kavga çıktı. Uzun namlulu silahlarla ateş açılan kavgada 1 kişi ölürken biri kadın 3 kişi yaralandı.

Mimaroba Mahallesi Ülker Sokak'ta saat 21.30 sıralarında daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada bir grup karşı tarafa tabanca ve uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan biri hayatını kaybederken 3 kişi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. ;

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kavgaya karıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı. Ekiplerin başlattığı kapsamlı çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da silahlı kavga: 1 ölü 3 yaralıİstanbul Büyükçekmece'de iki grup arasında büyük çaplı kavga çıktı. Uzun namlulu silahlarla ateş açılan kavgada 1 kişi ölürken biri kadın 3 kişi yaralandı.
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