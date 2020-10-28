MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Büyükçekmece'de yıkılan binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı
ABONE OL
28.10.2020 - 09:57 | | DHA

Büyükçekmece'de yıkılan binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

İstanbul Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına başlanılan binada bir işçi çatı katından asansör boşluğuna düştü. Hastaneye kaldırılan işçinin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Büyükçekmece'de yıkılan binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İstanbul Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan yıkımı yapılan 4 katlı binada meydana geldi. Çatı katında kartonpiyerlerin söküm işlemini yapan, henüz ismi öğrenilemeyen işçi dengesini kaybederek asansör boşluğuna düştü. İşçinin bağrışlarını duyan arkadaşları hemen durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, işçiyi düştüğü yerden sedyeye koyarak ambulansa taşıdı. Vücudunda kırıklar olduğu anlaşılan işçi Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis yaşanan iş kazası hakkında soruşturma başlattı.

Öte yandan, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın çevresinde hiçbir güvenlik önleminin alınmamış olması dikkatlerden kaçmadı. Binanın etrafına şerit çekilmediği ve sokaklarda binadan sökülen parçaların olduğu görüldü.

Büyükçekmecede yıkılan binada asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

    Taksim’de çaycıların kavgası kameradaTaksim Meydanındaki çaycılar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavga saniye saniye kameralara yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Adana'dan gelip Çankırı'ya yerleşen eski eşini öldürdü

    Adana'dan gelip Çankırı'ya yerleşen eski eşini öldürdü

    Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

    Borcu olana iyi haber! Peşin ödeyenden faiz alınmıyor

    Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

    Kış dönemi için Covid-19 uyarısı: "Kalın giyinin, odanızı havalandırın"

    Sahte validen şok sözler! Dolandırıcılıkla geçiniyorum

    Sahte validen şok sözler! Dolandırıcılıkla geçiniyorum

    Sıradaki Haber