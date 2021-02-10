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10.02.2021 - 15:34 | | DHA

Buzdolabı tamircisini 150 lira borcu için öldürdüler!

Konya’da buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı (46) direksiyon başında tabancayla ateş ederek öldürüldü. Cinayeti işleyen Mustafa K. (28) ve Bahattin Y. (26) ifadesinde 150 TL'lik borç nedeniyle Kamil Başaralı'yı öldürdüklerinin itiraf etti. Suça sürüklendiği tespit edilen U.Ç. (17) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi Karakurt Caddesi'nde meydana geldi. Buzdolabı tamircisi Kamil Başaralı, 42 SD 708 plakalı kamyonetiyle seyir halindeyken, Mustafa K. ve Bahattin Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden Başaralı'nın kontrolünden çıkan kamyonet, park halindeki 42 ACP 870 plakalı otomobile çarparak durdu. Ağır yaralanan Başaralı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen, olay yerinde yaşamını yitirdi.

ÇİPİ SÖKMÜŞ

Şüphelilerin Meram ilçesi Gödene Mahallesi'nde bir serada saklandığını belirleyen Konya İl Emniyet Cinayet Büro Amirliği ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Şüphelilerden Bahattin Y., polis ekiplerini fark edince koşarak kaçmaya başladı. Mustafa K. de polise tabancayla ateş açtı. Çatışma yaşanırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mustafa K.'yi yakaladı. Asayiş şubesine getirilen Mustafa K.'nin karnında bir kanama olduğunu fark eden ekipler, şüpheliyi hastaneye götürdü. Mustafa K.'nin karnındaki uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan çipi kendisinin söktüğü için kanamaya neden olduğu anlaşıldı.

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Emniyetteki ifadesinde şüphelilerden tabancayı kullandığı tespit edilen Mustafa K., Kamil Başaralı'nın kendilerinden içki satın aldığını öne sürerek, "Biz seyyar olarak gece içki satıyoruz. Kamil Başaralı'nın da bize 150 TL içki borcu vardı. Sabah borç nedeniyle tartışmıştık. Takip edip öldürdük" dediği öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.
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