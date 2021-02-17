Buzlu yollarda yaşam mücadelesi

İstanbul’da ilikleri donduran soğuk hava ve kar yağışına rağmen gece gündüz demeden çalışmak zorunda olan moto kuryeler, buz üzerinde adeta yaşam savaşı veriyor. Sokakta yaşayan kimsesizlerden sonra, karlı havaya rağmen 12 saat mesai harcayan moto kuryelerin Pazar gününden itibaren çok sayıda kazaya karıştığı belirtiliyor.

Pandemi nedeniyle birçok kişinin evden çalıştığı saatlerde iki tekerlek üzerinde ekmek parası için yollara düşen moto kuryeler, bazı zincir restoran yetkililerin uyguladığı mobbingden de şikayet ederken, karlı havada sürüş yapmanın neredeyse imkansız olduğunu söylüyorlar.

Siparişleri yetiştirmeye çalışan moto kuryeler en çok da vatandaşların duyarsızlığından şikâyetçi.

Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, hava şartlarından dolayı en büyük kurye hizmeti veren iki firmanın sistemini kapattığını belirterek, “Ancak bazı arkadaşlarımız gece 24.00’e kadar mesaiye devam ediyor. Böyle bir havada çalışmak istemediğini söyleyen arkadaşlarımıza birçok patron mobbing uyguluyor. Kurtköy’deki ünlü bir pizza zincirinde çalışan arkadaşlar arayıp can güvenlikleri olmadığı için çalışmayacaklarını belirttiklerini buna rağmen şube yetkilisi tarafından ‘İşinizden olmak istemiyorsanız, siparişleri götüreceksiniz’ şeklinde karşılık verildiğini şikayet ettiler. Kurtköy’deki kar kalınlığı şehir merkezinden 15 santim daha fazla. Araç imkanı olmayan yeme içme sektöründeki bazı patronlar arkadaşlarımızın canını düşünmeden kar kış demeden çalıştırıyorlar” dedi.

‘Beklerken donuyoruz’

İstanbul’da 50 bine yakın kurye olduğunu da söyleyen Özdemir, “14 saat mesai yapan arkadaşlarımız var. Ortalama kazancımız 4 bin lira. Kafe ve lokantalara pandemi nedeniyle girmek yasak olduğundan sipariş beklerken dışarıda donuyoruz. Sektörde her geçen gün çalışan sayısı arttığı gibi, kaza ve ölümler de artıyor. İnsanlar, zorunlu ihtiyaçları dışında gece yarısı tatlı, pizza, lahmacun siparişi verdiklerinde, bizlerin ölümle dans ettiğimizi unutmasınlar” diye konuştu.

10 yılı aşkın süredir kuryelik yapan Hasan Ceylanlı, “İki gecedir soğuktan vücudumu hissetmez halde çalışıyorum. Bizi en çok üzen insanların duyarsızlığı. Saat 23.00’te keyfi için tatlı siparişi verenler var. Birkaç arkadaşımız, karlı havada iki, üç kez düşüp ölüm tehlikesinden döndü” dedi.

Beylikdüzü, Esenyut hattında çalışan Muhammed Ç. benzer tepkileri dile getirirek, “12 saatten fazla mesai harcıyoruz. Elimize geçen para 4 bin lira. Dün gece 24.00’de eve gittim ve sabaha kadar iki yorganla uyudum” ifadelerini kullandı.



‘Üşümeyi en iyi biz biliriz’



Beşiktaş ilçesindeki 24 saat hizmet veren bir kebapçıda kuryelik yapan Lütfi M. ise sitemini şu sözlerle anlattı: “Karda motosiklet sürmek çok zor. Günde iki, üç kez düştüğüm oluyor ama ekmek parası için katlanıyoruz. Elime geçen 3 bin 500 lira ama bahşişler ile birlikte maaş 4 bin lirayı buluyor. Beşiktaş’ın semtleri yokuşlu olduğundan motoru bırakıp belli bir mesafeyi de yaya olarak gidiyoruz. Üşümek neymiş kimse

bizden iyi bilemez.”