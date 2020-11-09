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09.11.2020 - 14:01 | | AA

ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adına soruşturma bilgilerinin UYAP üzerinden rüşvetle sızdırılmasına ilişkin aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker'in de bulunduğu 7 sanıklı davanın duruşması görüldü.

ByLock kullanıcısı olduğu ortaya çıktı!

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında  tutuksuz sanık Hasan Hüseyin Zedef ile avukatlar hazır bulunurken, tutuklu  sanıklar Adnan Şeker, Nazif Gürkan Şen, Hilal Kamacı, Yaşar Şeker ve Musa Şeker,  başka suçtan tutuklu bulunan Betül Fırat ile bulundukları cezaevinden video  konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Önceki ara kararlar gereği dava dosyasına gelen belge ve bilgileri  okuyan Mahkeme Başkanı Gökan Günaydın, sanıklardan Adnan Şeker, Yaşar Şeker ile  Hasan Hüseyin Zedef'in FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı  olduğuna dair tespit tutanağının dava dosyasına eklendiğini bildirdi.

Savunması sorulan Adnan Şeker, savunmasını hazırlayamadığını  belirterek, kendisine süre verilmesini talep etti.

Sanık Yaşar Şeker ise ByLock kullandığı iddiasıyla başka bir mahkemede  daha yargılandığını ancak kullanım içeriklerinin bulunmadığını belirtti. Söz  konusu programı kullanmadığını savunan Şeker, para karşılığı terör örgütü  mensuplarının bilgilerini de sızdırmadığını öne sürdü.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Günaydın, sanık Yaşar Şeker'e, Adnan  Şeker'in ByLock kullanım tespitinde adının ve kimlik bilgilerinin yer aldığını  söyledi.

Sanıklardan Fırat, savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesi  talebinde bulundu.

Beyanların ardından görüşü sorulan duruşma savcısı, henüz dinlenmeyen  tanıkların gelecek celse dinlenilmesini ve tutuklu sanıkların üzerlerine atılı  suçları işlediklerine dair somut delillerin varlığı ile kaçma şüpheleri göz  önünde bulundurularak mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Tutuklu sanıkların tahliyeye yönelik taleplerinin alınmasının ardından  mahkeme, ara kararları açıkladı.

Gelecek celse tanık dinlenilmesi için gerekli yazışmaların yapılmasına  hükmeden mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddederek mevcut  hallerinin devamını kararlaştırdı.

Davanın görülmesine, 7 Aralık'ta devam edilecek.

İDDİANAMEDEN

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü yetkililerinin 1 Temmuz  2016 ile 15 Ocak 2019 arasında Malatya Doğanşehir Adliyesinde yakalama ve  soruşturmalara ilişkin sorgulamaların orantısız şekilde arttığını fark etmesi  üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlçe adliyesinin iş yoğunluğu dikkate alındığında sorgulama  işlemlerini olağan dışı bulan yetkililerin araştırması sonucu, 9 bin 830 farklı  T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapılarak 5 bin 738 FETÖ, 28 PKK, 2 DHKP-C, 4  terör örgütü MKP bağlantılı kişilerin bilgilerinin sorgulandığı ortaya çıktı.

Usulsüz sorgulamanın yapıldığı bilgisayarın, Doğanşehir Adliyesi  katiplerinden Nazif Gürkan Şen'e ait olduğu anlaşılması üzerine aralarında Şen  ile FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatlarından Adnan Şeker'in de bulunduğu  birbirleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında dava açıldı.

İddianamede, şüphelilerin, "FETÖ üyeliği", "zincirleme şekilde  gizliliğin ihlali", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya  yaymak", "rüşvet verme" ve "rüşvet alma" suçlarından cezalandırılmaları  isteniyor.

 

 

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