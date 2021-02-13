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13.02.2021 - 16:14 | | DHA

Çabalar işe yaramadı! Kahreden ölüm

Mersin'in Erdemli ilçesinde, sürek avı sırasında arkadaşlarından birinin tüfeğinden çıkan kurşunun isabet ettiği Cemil Ünlü, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Çabalar işe yaramadı! Kahreden ölüm

Olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Güneyli Mahallesi'nde meydana geldi. Cemil Ünlü (29), bir grup arkadaşı ile birlikte sürek avına katıldı. Avda grup, önlerine çıkan domuza ateş etti. Kurşunlardan biri Cemil Ünlü’ye isabet etti.

Ağır yaralanan Ünlü, Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cemil Ünlü’nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili 8 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma sürerken, merminin kimin tüfeğinden çıktığı belirlenmeye çalışılıyor.

Çabalar işe yaramadı Kahreden ölüm

Çabalar işe yaramadı Kahreden ölüm

 

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