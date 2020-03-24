MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Caddebostan Sahili'nde sabah sporu yaptılar!
ABONE OL
24.03.2020 - 09:36 | | DHA

Caddebostan Sahili'nde sabah sporu yaptılar!

Corona virüs salgını nedeniyle kalabalık ortamlarda bulunmak istemeyen vatandaşlar, sabah erken saatlerde Caddebostan Sahili'nde koştu.

Caddebostan Sahili'nde sabah sporu yaptılar!

Türkiye'yi de etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle vatandaşların bir kısmı, evde kal çağrısına uyarak kendilerini sosyal ortamlardan izole etti. Bazı vatandaşlar ise kalabalık ortamlara girmemek için sabahın erken saatlerinde Caddebostan Sahili'nde koşuya çıktı.

Sahilde spor yapan vatandaşların bazıları maske takarak önlem aldı. Sahilde spor yapan bir kişi, "Sporu sabah erken gelerek insan yoğunluğunun az olduğu süreçte yapmaya çalışıyorum. En büyük önlem o başka nasıl bir önlem alabilirim ki. Bakın daha hava aydınlanmadı ben geldim çok ta insan yok. Bizde bir şey yok." dedi.  Başka bir vatandaş ise, "Özellikle erken çıkıyoruz ki kimseye bir zararımız olmasın. Hiçbir yere dokunmadan evimize gidiyoruz. Temas etmemeye çalışıyoruz. Önlemimizi bu şekilde alıyoruz." diye konuştu. Bir grup vatandaşın ise toplu bir şekilde koşu yaptığı görüldü.

Eski başkan 2 çalışanını öldürdükten sonra intihar ettiOrdu’da 20 gün önce muhasebecisini ayağından vuran eski belediye başkanı, cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıktan sonra bu kez 2 kişiyi öldürüp intihar etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Dikkat çeken tespit! Gargara ve kelle-paça izolasyonu geciktirdi

Son dakika: Dikkat çeken tespit! Gargara ve kelle-paça izolasyonu geciktirdi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber