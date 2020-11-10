10.11.2020 - 17:43 | | DHA
Caddede sigara içen kişiye ceza kesildi!
Karabük’te, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararla sigara içilmesinin yasaklandığı Kemal Güneş Caddesi'nde karara uymayan kişiye para cezası uygulandı.
Karabük Valiliği, geçen günlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin işlek caddesi olan Kemal Güneş Caddesi'nde sigara içilmesinin yasaklanmasına karar verdi.
Alınan kararın ardından denetime çıkan polisler, maske kuralı ve sigara yasağına halkın çoğunun uyduğunu belirledi. Karara uymayan 1 kişiye ise 'sigara yasağına uymamak'tan 300 TL, 'maske kuralına uymamak'tan da 900 TL idari para cezası kesildi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.