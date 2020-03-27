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27.03.2020 - 13:19 | | DHA

Caddede yarışırken sivil polis aracına çarptılar: 2'si polis 3 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesinde sürücüleri caddede yarışan minibüs ve otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Kazada, minibüsün sürücüsü ve çarptığı sivil emniyet aracındaki 2 polis hafif yaralandı.

Caddede yarışırken sivil polis aracına çarptılar: 2'si polis 3 yaralı

Kaza, Seyhan ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi açıklanmayan 01 HA 154 plakalı minibüs, plakası öğrenilemeyen bir otomobil ile yarışmaya başladı. Minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen sivil polis aracına çarptı.

Polis aracı da çarpışmanın etkisiyle duraktan çıkış yapan 01 M 0287 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

Caddede yarışırken sivil polis aracına çarptılar: 2si polis 3 yaralı

Minibüsle yarışan otomobilin sürücüsü aracıyla kaza yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Caddede yarışırken sivil polis aracına çarptılar: 2si polis 3 yaralı

Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri, minibüsün sürücüsü ile polis aracında bulunan 2 polisin hafif yaralandığını belirledi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazaya neden olduğu iddia edilen otomobilin bulunması için polis çalışma başlattı.

 

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