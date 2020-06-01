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01.06.2020 - 17:32 | | İHA

Caddeler göle döndü! Araçlar suya gömüldü...

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde bir anda bastıran yağış nedeniyle birçok araç suya gömüldü. Suya gömülen araçların kurtarılması için iş makinesi devreye girdi.

Caddeler göle döndü! Araçlar suya gömüldü...


Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde aniden bastıran yağış nedeniyle caddeler ve sokaklar göle döndü. Göle dönüşen yağış nedeniyle ilçede bulunan Bülent Ecevit Bulvarında çok sayıda araç suya gömüldü.

Suya gömülen araçların kurtarılması için iş makinesi devreye girdi. Halat yardımı ile suda bulunan araçların kurtarılması için vatandaşların da yardımıyla çalışma başlatıldı.

Bazı site ve apartmanların bahçeleri de suyla doldu.

Dilek hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenlendiYeni tip corona virüse (Kovid-19) karşı 11 Nisan'dan bu yana yaşam mücadelesi sürdüren, hamileyken hastalığından dolayı bebeği sezeryanla alınan ve dün yaşamını yitiren hemşire Dilek Akçabelen için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tören düzenlendi.
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