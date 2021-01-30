Çadır kentten ev sıcaklığına

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye sınırındaki çadır kentlere yerleşen siviller, briket evlere geçebilmek için gün sayıyor. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde bulunan kamplarda 1 milyon 146 bin 527 kişi yaşıyor. Rejimin saldırıları nedeniyle Türkiye sınırına yeniden başlayan göç hareketi, sınıra yakın kamp alanlarına geçilmesiyle dururken ilk aşamada İdlib ve çevresindeki bölgelerde kurulan çadırlara yerleştirilen aileler bu kez de kış koşullarının olumsuz etkisiyle yüzyüze kaldı. Aileler inşası devam eden briket evlere geçecekleri günü beklerken bugüne kadar yapılması planlanan 52 bin 772 briket evden 27 bin 665’inin inşası tamamlandı. Maliyeti 2 ila 7 bin TL arasında değişen evlere dul, yetim ve engelliler öncelikli olmak üzere şimdiden 80 binden fazla kişi yerleştirildi. Başka bir deyişle 17 bin 553 aile çadırlardan kurtularak ev sıcaklığına kavuştu. 50 bin kalıcı konutun inşaatının sona ermesiyle savaş mağduru ailelerin tamamı başını bir çatı altına sokmanın mutluluğunu yaşayacak.



Bölgedeki sivillerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla, geçen yıl Türkiye’de ‘Bir aradayız, İdlib’in yanındayız’ sloganıyla kalıcı konut yapılmasına yönelik kampanya başlatıldı. Türk Kızılayı ve AFAD’ın yanı sıra yardım kuruluşlarının da yer aldığı kampanyaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da maddi destek sağladı ve 700 milyon lirayı aşkın para toplandı.





İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Hatay Valisi Rahmi Doğan Milliyet’e özel açıklamalarda bulundu.



‘Rejim artık zorlamıyor’



Hatay Valisi Rahmi Doğan, Milliyet’e Suriyelilerin geçimlerini nasıl sağladıklarına ilişkin bilgi verdi. Doğan, “Briket evlerin inşasında çalışanların tamamı Suriyeli. Aynı zamanda, yaptırılan briket evlerin amacı 3 milyonluk nüfusu sınırda muhafaza etmek. Güvenlik anlamında sorun yok, rejim Türkiye’nin tedbirini gördüğü için artık zorlamıyor” dedi.





Çataklı: Öncelik güvenliğin tesisi

“52 bin konuttan sonra, yeni inşa edilecekler bahçeli yapılacak. Ev fiyatlarının 2 ila 7 bin lira arasında farklılık göstermesinin nedeni farklı organizasyonların/STK’ların rol almasından kaynaklanıyor. Ancak alt yapı ve kanalizyon hizmetlerinin tamamını AFAD üstlendi. Şubat ortasına doğru bölgede yerleşim başlayacak. Yaklaşık 2 bin 100 aile yani 12-13 bin kişi yaşayacak. Bu alanların hepsi sosyal alanlar düşünülerek yapılıyor; cami, okul, sağlık ocağı, idare binasına da yer ayrılıyor. İdlib’de iş sahası yaratmak şu an için zor, öncelik güvenliğin tesis edilmesi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı’nda operasyon bölgelerimiz var, oralar önceliğimiz. Hareket alanımız sınırlı. Bir hafta önce yoğun bir yağmur oldu bu bölgede. Yaklaşık bine yakın çadır kullanılamaz hale geldi. Sahadaki 11 STK ve İçişleri Bakanlığı’nın da koordinasyonu ile bölgeye 900 çadır, battaniye ve yatak gönderildi. Bu çadırları İzmir’deki depremde kullanmıştık. Oradan buraya getirdik.”





AFAD ve Türk Kızılay ekipleri bölgedeki Suriyelilere yardım dağıttı.



8 bölgeye kalıcı konut planı

Konutların büyük çoğunluğu İdlib’den Türkiye’ye açılan Cilvegözü Sınır Kapısı’na giden yoldaki ilk büyük yerleşim yeri olan ve tüccarların faaliyet gösterdiği Sarmada ile Barişa köyü arasındaki alanlara; Atme, Killi, Meshed Ruhin, Deyr Hassan, Tel Kerema, Şeyh Bahr, Babiska ve Bab el Hava bölgelerine inşa edildi. Suriyelilerin isteği doğrultusunda 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve avlu olarak 39 metrekareye projelendirilen konutların çatılarına 1 tonluk su depoları da yerleştirildi.