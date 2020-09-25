Çakarlı magandanın tutukluluğu devam etti

Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk incelemesinde şüpheli Uysal'ın avukatı, müvekkilinin serbest bırakılmasını ya da adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti. Dosyayı inceleyen hakimlik, şüpheli Uysal'ın üzerine atılı bulunan "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, şüphelinin tutuklu kaldığı süre ile delillerin henüz toplanmamış olmasına kanaat getirerek adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını değerlendirdi. Şüphelinin "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutukluluk halinin devamına karar verildi.

2 SUÇTAN SERBEST BIRAKILMASINA AVUKAT İTİRAZ ETTİ

Ayrıca hakimlik, şüphelinin üzerine atılı "Kara ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarının vasıf ve mahiyetlerini dikkate alarak bu aşamada tutukluluğun ölçüsüz olabileceğini değerlendirdi. Şüpheli Uysal, bu iki suçtan serbest bırakıldı. Dadaş Aras'ın avukatı Bünyamin İnce'nin ise şüphelinin iki suçtan serbest bırakılması kararına itiraz ettiği öğrenildi.

YAŞAMINI TEHLİKEYE SOKACAK ŞEKİLDE YARALADI

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca konuyla ilgili yürüttüğü soruşturmaya ise Adli Tıp Kurumu'ndan rapor geldi. Raporda Dadaş Aras'ın yaralanmasının basit tıbbi bir müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtilirken, Aras'ın yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralandığı vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (20) seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 5 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı. Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde 'Polise versen ne olacak' diyerek de tehdit eden saldırgan 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etmeö, "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaö ve "Kara araçlarını