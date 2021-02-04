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04.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet SİYASET

Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarından iddianame hazırlandı.

Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı

İddianamede, Çakıcı’ya ait sosyal medya hesabından, 17 Kasım 2020’de el yazısıyla hazırlanmış açıklamada kullanılan ifadelere yer verilerek, müşteki Kılıçdaroğlu’na karşı hakaret ve tehdit suçları işlendiği kaydedildi. İddianamede, Çakıcı’nın savunmasına da yer verildi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların kendisine ait olduğunu belirten Çakıcı, “Müştekiye hakaret ve tehdit kastının bulunmadığını, müştekiyi ikaz ettiğini, tehdit etmediğini” savundu. İddianamede, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarını zincirleme şekilde işlediği belirtilen Çakıcı’nın cezalandırılması istendi.

Alacağını tahsil için gitti, aracında ölü bulunduAnkara'da, bir süredir haber alınamayan Rafet Ünal (45), boş arazide otomobilin içinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekiplerince yapılan araştırmada, Ünal'ın Keçiören ilçesinde kozmetik ürünleri satan bir iş yerini işlettiği belirlendi.
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