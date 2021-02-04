04.02.2021 - 07:00 | | ANKARA Milliyet SİYASET
Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle Alaattin Çakıcı hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarından iddianame hazırlandı.
İddianamede, Çakıcı’ya ait sosyal medya hesabından, 17 Kasım 2020’de el yazısıyla hazırlanmış açıklamada kullanılan ifadelere yer verilerek, müşteki Kılıçdaroğlu’na karşı hakaret ve tehdit suçları işlendiği kaydedildi. İddianamede, Çakıcı’nın savunmasına da yer verildi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların kendisine ait olduğunu belirten Çakıcı, “Müştekiye hakaret ve tehdit kastının bulunmadığını, müştekiyi ikaz ettiğini, tehdit etmediğini” savundu. İddianamede, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarını zincirleme şekilde işlediği belirtilen Çakıcı’nın cezalandırılması istendi.
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