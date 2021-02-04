Çakıcı hakkında iddianame hazırlandı

İddianamede, Çakıcı’ya ait sosyal medya hesabından, 17 Kasım 2020’de el yazısıyla hazırlanmış açıklamada kullanılan ifadelere yer verilerek, müşteki Kılıçdaroğlu’na karşı hakaret ve tehdit suçları işlendiği kaydedildi. İddianamede, Çakıcı’nın savunmasına da yer verildi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamaların kendisine ait olduğunu belirten Çakıcı, “Müştekiye hakaret ve tehdit kastının bulunmadığını, müştekiyi ikaz ettiğini, tehdit etmediğini” savundu. İddianamede, “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret” ve “tehdit” suçlarını zincirleme şekilde işlediği belirtilen Çakıcı’nın cezalandırılması istendi.