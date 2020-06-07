Çal Kanyonu’na 3 bin metrelik asma köprü

Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği, suyun derinliğnin 2 bin metreyi bulduğu ve içinde Bizans ve Roma dönemlerine ait anıt mezarların yer aldığı kanyondaki yürüyüş yolunun bitmesiyle Çal Kanyonu, Türkiye’nin en uzun asma köprülü yürüyüş yollarından biri olacak. Fethiye’de Saklıkent’e rakip olması beklenen kanyondaki yürüyüş yoluna proje kapsamında dinlenme alanları, kafeterya, fotoğraf çekme alanları ve cam terasların olduğu alanlar da yapılacak.

Tamamen belediye imkanlarıyla yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, “Çal Kanyonu, Büyük Menderes Nehri’nin içinden geçtiği, derinliği 120 metreyi bulan ve genişliği yer yer 80 metreye kadar çıkan bir yapıya sahip. Bitki örtüsüyle kaplı kanyonun altında ve üzerinde tarihi değirmenler ve mağaralar bulunuyor. 2011’de 140 metre uzunluğunda yürüyüş yolu yapılmış, biz de bu yolu belediye imkanlarıyla yaklaşık 300 metreye kadar uzattık. Amacımız devam eden çalışmalarla yürüyüş yolunu 3 bin metreye çıkarmak” dedi. Belediye işçilerinin dik ve zorlu alanlarda dikkatli bir şekilde kanyona da zarar vermeden çalıştığını dile getiren Akcan, “Kanyonun iki tarafından yürüyüş yolu yapacağız. 500 metresi çok zorlu bir etap. Hedefimiz 2021 yılı mayıs ayında burayı turizme açmak. Biz çok iddialıyız, Çal Kanyon’u yürüyüş yolunun bitmesiyle önemli turizm merkezlerinden biri olacak. Türkiye’nin en uzun asma köprülü yürüyüş yollarından biri Çal Kanyonu’nda olacak” diye konuştu.