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29.04.2020 - 17:36 | | DHA

Çaldığı altınlar moloz çuvalından çıktı!

Bingöl’de Suriye uyruklu R.N.'nin gasp ettiği altınlar moloz koyulan çuvalın içinde bulundu.

Çaldığı altınlar moloz çuvalından çıktı!

Suriye uyruklu R.N., 18 Nisan'da ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu bir kişiyi darp edip, üzerinde bulunan altınları çalarak kaçtı. Yapılan şikayet üzerine polis ekipleri, R.N.'in yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çalınan 7 bilezik ve 1 çift küpeyi moloz bulunan çuvalın içerisinde buldu.

Altınlara sahibine teslim edilmek üzere el konulurken, R.N. ise gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

 

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