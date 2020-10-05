Çaldığı bisikleti 3 gün sonra özür notuyla geri bıraktı

Olay, 3 gün önce, Muratpaşa ilçesine bağlı Kızılarık Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibi tarafından kaldırıma bırakılan bisikleti alan kişi, kayıplara karıştı. Bisikleti her yerde arayan sahibi, bir süre sonra bıraktığı yerde olduğunu gördü.

NOTLA AFFEDİLMESİNİ İSTEDİ

Bisikleti götüren kişi karton kağıtla bıraktığı nokta şu ifadelere yer verdi:” Selamün aleyküm abi kusura bakma, ben bisikleti hırsızlık amaçlı çalmadım, zor durumdaydım. Acil bir yere yetişmem gerekiyordu. Bisikletinizi geciktirdim, kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Allah rızası için hakkınızı helal edin ve beni affedin, Allah için lütfen.”



"KARTONLA ÖZÜR NOTU BIRAKMIŞ"

Melih Dere ise yaşananları şöyle anlattı: “Cuma sabah saat 08.30 gibi işe giderken odamda kamera kayıtlarının ekranı var. Ama bahçede bir eksiklik olduğunu farkettim, bisiklet yoktu. Kayıtları geri alarak baktım. Ön kapıdan gelen bir kişinin, lastiklerini kontrol edip, bisikleti götürdüğünü gördüm. Kameraya bakarak gülümsüyordu da. Bu görüntüleri sosyal medyadan paylaştım. Paylaşımdan 3 gün sonra bu sabah bisiklet buradaydı. İnip baktım karton üzerine yazı yazmış ve özür dilemiş.” dedi.

"HAKKINI HELAL ETTİ"

Bisikleti götüren kişinin kendisini kayıtlarda görerek geri getirmiş olabileceğini dile getiren Dere, “ O görüntüler olmasa belki bisiklet geri gelmezdi. Doğru söyleseydi aynı gün bisikleti geri getirirdi, o zaman haklı diyecektim. Her yere bakarak bisikleti alıp gitmesi olmadı. 3 gün kullanmış. Bisiklet geri gelmez diyorduk. Ama geri geldi. Bisikletin sahibi komşum,’ Gelip benden isteseydi zaten verirdim. Ama yine de hakkımı helal ediyorum’. Böyle bir olay yaşadık.”ifadelerine yer verdi.



KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, bisikleti götüren kişi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Elinde su şişesiyle binaya giren kişi, bahçedeki bisikletin iki tekerini kontrol ettikten sonra kameralara bakıp, bisiklete binerek ayrılması kameralarca kaydedildi.