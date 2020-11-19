19.11.2020 - 12:33 | | DHA
Çaldıkları 100 bin liralık keresteleri 10 kişiye sattılar!
Bolu’da, bir depodan 100 bin lira değerinde kereste çaldıkları iddia edilen 4 kişi, polisin operasyonu ile yakalandı.
Üniversite kavşağında bir firmaya ait kereste deposuna giren E.Y., A.K., S.M. ve E.K., 100 bin lira değerinden ithal keresteleri traktöre yükleyip kaçtı. Şüpheliler, çaldıkları keresteleri 10 farklı kişiye sattı.
Depo sahibinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Ekipler, kimliklerini belirlediği şüphelileri, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
10 kişiye satılan keresteler de bulunarak sahibine teslim edildi.
Evindeki 12 hayvana el konulan genç kadın: Yasak olduğunu bilmiyordumİstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen ihbar üzerine Bakırköy’de bir eve düzenlediği baskında satışı ve beslenmesi yasak 12 hayvan ele geçirmişti. Hayvanlarına el konulan Tutku Filizli, “Hepsini internetteki ilanlardan kedi köpek satın alır gibi aldım. Yasak olduğunu bilmiyordum. Herkes besliyor. Satmam için para teklif ettiklerinde bile satmadım. Çocuğum gibi hepsi” dedi.