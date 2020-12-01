MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar
ABONE OL
01.12.2020 - 13:30 | | DHA

Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar

Denizli'de park halindeki otomobili çaldıkları ileri sürülen ve polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi, aracı sokak ortasında bırakıp yaya olarak kaçtı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çaldıkları otomobili, sokak ortasında bırakıp kaçtılar

Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi'nde B.A.'ya ait park halindeki 20 NT 654 plakalı otomobil saat 10.00 sularında, kimliği belirsiz 2 kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sevindik Mahallesi'nde 'dur' ihtarına uymayan çalıntı otomobil ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Şüpheliler, ara sokaklara girip izini kaybettirmeye çalıştı. Karşıyaka Mahallesi 2386 Sokak'ta aracı çalışır vaziyette bırakan şüpheliler, yaya olarak kaçıp izlerini kaybettirdi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarında inceleme yaptı. Üzerinde inceleme yapılan otomobil daha sonra sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle yaraladıManisa'nın Turgutlu ilçesinde cenaze töreninde ağabeyi ile yengesini pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da kaza! Sürücü kamyonda sıkıştı, malzemeler yola saçıldı

İstanbul'da kaza! Sürücü kamyonda sıkıştı, malzemeler yola saçıldı

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

Eve giremeyince balkondaki çamaşır askılığını çaldı

Eve giremeyince balkondaki çamaşır askılığını çaldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet