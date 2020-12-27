Çalıntı motosikletle ekmek almaya giden sürücüye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi’ndeki uygulama noktasında plakasız motosikleti durdurdu. Kimliği Zekeriya R. olduğu tespit edilen sürücü, polis ekiplerine ekmek almak için dışarı çıktığını söyledi. Polis ekiplerince motosiklette yapılan kontrolde çalıntı olduğu tespit edildi. Ekipler ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye, 2 bin 473 TL ceza uyguladı. Zekeriya R. polis ekiplerince gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet çekici ile otoparka çekildi.