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27.12.2020 - 14:53 | | DHA

Çalıntı motosikletle ekmek almaya giden sürücüye gözaltı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasında çalıntı motosikletle ekmek almaya giden Zekeriya R. (40), gözaltına alındı. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan da 2 bin 473 TL ceza uygulandı.

Çalıntı motosikletle ekmek almaya giden sürücüye gözaltı
Çalıntı motosikletle ekmek almaya giden sürücüye gözaltı
Çalıntı motosikletle ekmek almaya giden sürücüye gözaltı
Çalıntı motosikletle ekmek almaya giden sürücüye gözaltı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Ekipler, İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi Kasımefendi Caddesi’ndeki uygulama noktasında plakasız motosikleti durdurdu. Kimliği Zekeriya R. olduğu tespit edilen sürücü, polis ekiplerine ekmek almak için dışarı çıktığını söyledi. Polis ekiplerince motosiklette yapılan kontrolde çalıntı olduğu tespit edildi. Ekipler ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücüye, 2 bin 473 TL ceza uyguladı. Zekeriya R. polis ekiplerince gözaltına alınırken, çalıntı motosiklet çekici ile otoparka çekildi.

Son dakika... 'Gidecek yerim yok' diyen vatandaş sokakta uyurken böyle bulunduGelen son dakika haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. 'Gidecek yerim yok' dediği halde ceza kesilen vatandaş ile ilgili Emniyet'ten yapılan açıklamada, 'Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz' denildi. Öte yandan polis ve zabıta ekiplerinin bulduğu evsiz vatandaş, sosyal hizmetler barınma evine yerleştirildi.
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