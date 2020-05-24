Son dakika haberler: Çalıntı motosikletle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli kaza yaptı

Şehit Jandarma Er Fikret Aslan Caddesi'nde bulunan Mobilyacılar Sitesi'nin bekçiliğini yapan iki kişi sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan motosikletli Polat Ç'nin (17) siteye giriş yaptığını fark etti.

Bekçiler, kendilerine yaklaşan Polat Ç'nin sol dizindeki kanı görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Kullandığı motosikletin çalıntı olduğu belirlenen Polat Ç. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Motosiklet de sahibine teslim edilmek üzere, emniyete götürüldü.

Polat Ç. hakkında hem çalıntı motosiklet kullandığı hem de sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle yasal işlem uygulandı.