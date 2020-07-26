Çalışan annelere verilen bakıcı desteği ne kadar, başvuru nasıl yapılır? 300 euro ne kadar?

Çalışan annelere verilen bakıcı desteği artırıldı. Son dakika gelen bir habere göre, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği artırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, açıklama yaptı. Peki 2020 çalışan annelere verilen bakıcı desteği ne kadar?

ÇALIŞAN ANNELERE BAKICI DESTEĞİ NE KADAR 2020?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteğinin bu yıl aylık 200 Avrodan 300 Avroya çıkarıldığını açıkladı.

300 EURO NE KADAR?

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ÇALIŞAN ANNELERE BAKICI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvuru gerçekleştirilebilmektedir.