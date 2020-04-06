Çalışan gençler yasaktan muaf

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği ek genelgede 20 yaş altındakilere yönelik sokağa çıkma yasağının istisnalarını belirledi. Genelgeye göre 18 ile 20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeleyenler ve mevsimlik tarım işçileri yasaktan muaf tutulacak. Genelgede 3 Nisan’da valiliklere “şehir giriş/çıkış tedbirleri ve yaş sınırlaması” ile ilgili genelge ile ilgili gönderildiği ancak 1 Ocak 2000 sonrasında doğanların sokağa çıkmalarını geçici yasaklayan düzenlemenin uygulamada bazı tereddütlere neden olduğu belirtildi. Tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin tesis edilmesi amacıyla 18 ile 20 yaş arasındakiler için hangi durumlarda istisna getirileceği yeni genelgede yer aldı.

Belge gösterilecek

Buna göre doğum tarihi 1 Ocak 2000 ile 1 Ocak 2002 tarihleri arasında (18 ile 20 yaş aralığında) olmakla beraber:

- Kamu kurum ve kuruluşlarında memur,

- Sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanlar,

- Özel sektörde düzenli bir işe sahip olan ve sosyal güvenlik kayıt belgesi ile bu durumu belgeleyenler,

- Mevsimlik tarım işçileri muaf tutulacak.

Bu istisnalar, 1 Ocak 2002’den sonra doğanlara (18 yaşından küçüklere) uygulanmayacak. Sokağa çıkış yasağından muaf tutulanlar istisna kapsamında olduklarını kanıtlayacak belgeleri yanlarında bulundurmak ve denetimler sırasında bu belgeleri ibraz etmek zorunda olacak.

Genelgede vali ve kaymakamlardan gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması istendi.