MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Çalıştığı kurumun bahçesindeki bankta otururken öldü!
ABONE OL
16.06.2020 - 11:55 | | DHA

Son dakika... Çalıştığı kurumun bahçesindeki bankta otururken öldü!

Adıyaman’da Ferhat Aslan (51), görevli olduğu İl Sağlık Müdürlüğü bahçesindeki bankta otururken hayatını kaybetti. Aslan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Son dakika... Çalıştığı kurumun bahçesindeki bankta otururken öldü!

Olay, sabah saatlerinde Karapınar Mahallesi’nde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde meydana geldi. Müdürlükte memur olarak görev yapan Ferhat Aslan, kurumun bahçesindeki bankta otururken fenalaştı. Aniden yere yığılan Aslan'ı fark edenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Aslan'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Ferhat Aslan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

 

 

Ünlülerin sitesini domuzlar bastıBalıkesir’in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarını yaban domuzları bastı. Ünlü sanatçıların ikamet ettiği sitede tedirginlik yaşanıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van Valisi Bilmez; 'Corona Virüs artık Van sokaklarında'

Van Valisi Bilmez; 'Corona Virüs artık Van sokaklarında'

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İŞKUR'dan flaş ikale kararı...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

İkinci Kandil böyle vuruldu! Tam o an...

Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! 1 hafta daha sürecek

Son dakika: Meteoroloji'den uyarı! 1 hafta daha sürecek

Sıradaki Haber