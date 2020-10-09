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09.10.2020 - 10:27 | | DHA

Çalmaya kalktığı motosikletteki parmak izini sildi, sözleri şok etti!

Adana’da, park halindeki 5 motosikleti çaldığı belirlenen Ramazan U. (24) polis tarafından yakalandı. Çalmak istediği bir motosikleti çalıştırmayınca parmak izlerini bezle silerken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Ramazan U. ifadesinde, “Motosikleti insanlık namına temizledim. İnsanlık öldü mü?” dedi.

Çalmaya kalktığı motosikletteki parmak izini sildi, sözleri şok etti!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, art arda park halindeki 5 motosikletin çalınması üzerine harekete geçti. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin Ramazan U. olduğunu belirledi. Görüntülerden motosikletleri çalarken ve bir motosikleti çalıştıramayınca da parmak izlerini bezle silerken görülen şüpheli, suçüstü yakalandı. Ramazan U. ifadesinde, kullanırken yakalandığı motosikleti satın almak için deneme amaçlı sürdüğünü söyledi.

Parmak izlerini silerken kaydedilen güvenlik kamerası görüntülerinin izlettirilmesi üzerine de  “İnsanlık namına temizledim. İnsanlık öldü mü? Hırsızlık yapmıyordum” diyen Ramazan U., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

 

 

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