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26.01.2021 - 10:07 | | DHA

Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!

Iğdır’da 2 çocuk annesi Dilan K., gece camı kırıp evine giren, boşanma aşamasında olduğu eşi Maruf K. tarafından tabancayla başından vurularak, öldürüldü.

Camı kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü!

Olay, saat 02.00 sıralarında, merkez Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Maruf K., boşanma aşamasında olduğu eşi Dilan K.'nin annesi ile yaşadığı evin önüne geldi.

İddiaya göre, camı kırarak içeri giren Maruf K., 2 çocuk annesi Dilan K.'yi başından tabancayla vurdu. Maruf K., hemen evden kaçarken, Dilan K. de kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Dilan K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Dilan K.'nin cansız bedeni, Iğdır Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay sonrası kaçan Maruf K.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

 

 

Ölümden kıl payı böyle kurtuldularBursa’nın Yıldırım ilçesinde yolda yürüyen yaşlı bir adam evin terasından lodos sebebiyle uçan demir tentenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yine Yıldırım ilçesinde çatıdan uçan parçalar bir otomobile zarar verirken, o anlar da kameraya kaydedildi.
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