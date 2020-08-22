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22.08.2020 - 03:04 | | DHA

Cami merdivenlerine çarpan otomobil yan yattı

Maltepe'de sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen otomobil kontrolden çıkınca önce caminin merdivenlerine çarparak takla attı. Kaza sonucu yan yatan otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Cami merdivenlerine çarpan otomobil yan yattı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Gülsuyu Mahallesi Bayır Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Abdurrahman A.'nın kullandığı yabancı plakalı bir otomobil sokakta ilerlerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce Gül Camii'nin merdivenlerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yan yattı. Kazada otomobildeki 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımı ile yan yatan otomobilden kurtarıldı. Yaralılara sağlık ekiplerince olay yerindeki ambulansta müdahale edildi.

Cami merdivenlerine çarpan otomobil yan yattı

231 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan sürücü Abdurrahman A.'nın alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Sürücü, olay yerinde yapılan alkol testinde 231 promil alkollü çıktı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, Abdurrahman A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazanın yaşandığı sokakta oturan Murat Karadağ, Virajı dönerken caminin merdivenlerine vurmuş. Hızlı mı girdi onu göremedik ama aşırı alkollü olduğunu gördük. Ayakta zor duruyor zaten. Ses duyunca dışarı çıktık, baktık ki araç yan yatmış" şeklinde konuştu. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Cami merdivenlerine çarpan otomobil yan yattı

 

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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