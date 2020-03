Can kaybı 92 vaka 5 bin 698

Koca, “Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı, toplamda 47 bin 823 test yapılmış oldu. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybımız 92’yi buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımdadır, bunların 241’i entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir” bilgisini de paylaştı. Koca, şunları söyledi:Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi’nde yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, “Son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldı, toplamda 47 bin 823 test yapılmış oldu. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka sayımız 5 bin 698. Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle toplam can kaybımız 92’yi buldu. Şu an hastanelerimizde tedavisi devam eden hastalarımızdan 344 kişi yoğun bakımdadır, bunların 241’i entübe durumdadır. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edilmiştir” bilgisini de paylaştı.



FARKLI OLACAK: Dünya, virüsün ortaya çıkmadığı güne dönemez. Biz de 10 Mart’tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler istesek de istemesek de farklı olacak. Bilim Kurulumuzla belki de en önemli toplantımızı yaptık. Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük.



İZOLASYON PRENSİBİ: En önemli tedbir olan izolasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirelim. Bunun için de çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır. Sosyal hareketliliği ve teması azaltarak, toplum yaşamının yeni bir düzene kavuşması gerekiyor. En önemli prensip şu; virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım, belki şehirlerin izole edilmesi gibi düşünülebilir. Bilim Kurulu’nun 83 milyon için önerdiği tedbir, belli bir süreliğine belli sınırlar konmuş bir hayattır, geçici bir hayat tarzıdır. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor, devletimiz tüm gücünü ortaya koyacak. Tavsiye kararlarını sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim.

1 MİLYONA YAKIN KİTİMİZ VAR: Normalde moleküler dediğimiz PCR testi var. Ayrıca PCR yöntemiyle 60 ile 75 dakika arasında sonuç veren ama 2-2,5 saat hazırlık safhası var. Bir testi 3,5-4 saatten önce sonuçlandırmanız mümkün değil. Çin’de hazırlık safhasının olmadığı yeni bir kit geliştirildi. Biz bu kiti de Türkiye’ye getirmiş olduk. Son 3 gündür bu kit çalışabilir olan laboratuvarlara verilmiş oldu. Yani testin süresini 3-4 saatten 60-75 dakikaya PCR yöntemi de laboratuvarlara verildi. Toplam bizim aldığımız PCR yöntemiyle çalışan kit 350 bin. Bizim ayrıca 3,5-4 saat ortalamayla olan zaten 1 milyona yakın kitimiz var.

PERSONEL TARAMASI: Hızlı 15 dakikalık tarama kitleri var. Şu an elimizde 350 bin tane hazır. Antikor tespit eden kitler. Özellikle sağlık personelimizin taramadan geçirilmesine yönelik kullanılan bir test.

MEMNUN KALMADIK: Çin’den getirilen ilk örnek kit, antijen kitiydi. Deneme amaçlı getirilen, hasta için kullanmadığımız kitlerdi. Onun devamını getirmedik, memnun kalmadık. Bilim Kurulu, antikorun daha önemli olduğunu ifade ettiler.YÜZDE 62 DOLULUK: Şu an yoğun bakımlarımızda bir sorun yok. Yüzde 62- 63 oranında doluluğun olduğunu biliyoruz. Yerli üretim solunum cihazıyla ilgili de geçen toplantıda söylemiştim. Nisan sonu Mayıs başı gibi teslim edilmek üzere bir çalışmamız oldu.



‘Spor camiasında vakalar az değil’

Koca, “Spor camiasında pozitif vakaların sayısı az değil. Bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekliyle sağlayamazsak birçok camiada, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur. Bir sporcuda görülmüş olması onun temas ettiği kişilerde de olması anlamına geliyor. Toplumun her kesimi için geçerli” dedi.