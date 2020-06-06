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06.06.2020 - 12:34 | | DHA

Can pazarı! Kaza sonrası araba bu hale geldi...

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, kontrolden çıkıp Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine çarpan otomobilin sürücüsü Sezer Candan yaralandı.

Can pazarı! Kaza sonrası araba bu hale geldi...

Kaza, Lüleburgaz- Babaeski ilçeleri arasındaki D-100 karayolunda meydana geldi. Sezer Candan yönetimindeki 39 LM 081 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp PTS kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Candan, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin araçtan çıkardığı Sezer Candan, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Tekirdağ'da işçiler yılanın korkusuna 3 saat kepçeye binemediTekirdağ’ın Malkara ilçesinde kepçeye giren 2 metrelik yılan, yanına yaklaşanlara saldırınca 3 saatlik uğraş sonrası sopayla öldürüldü. Kepçe sahibi ise, “Üzerimize atlayınca öldürmek zorunda kaldık” dedi.
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