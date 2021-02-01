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01.02.2021 - 01:10 |

Can Tertip filmi konusu nedir? Can Tertip oyuncuları

Can Tertip filmi 2015 yılında vizyona girdi. Sinema salonlarının ardından televizyon ekranlarında da sevenleri karşısına çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Burak Kuka'nın yer aldığı Can Tertip filmi vizyonda kaldığı 4 hafta boyunca sinemaseverler tarafından beklenen ilgi ile karşılaşmadı. Sinema salonlarında 5.415 seyirci tarafından izlenen film 48.542,89 TL hasılat elde etti. Peki Can Tertip filmi başrol oyuncuları kimler?

Can Tertip filmi konusu nedir? Can Tertip oyuncuları

Can Tertip filmi bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Burak Kuka'nın yer aldığı Can Tertip filmi sinema salonlarında 4 hafta boyunca gösterimde kalırken sadece 5.415 seyirci tarafından izlendi.

CAN TERTİP FİLMİ BAŞROL OYUNCULARI

Can Tertip filminin başrollerinde Ümit Erdim, Volkan Demirok, Cengiz Küçükayvaz, Hakan Ural, Sinan Engin, Deniz Özerman, Tuna Orhan, Sinan Bengier, Süeda Çil, Deniz Sipahi gibi isimler yer alıyor.

CAN TERTİP FİLMİ KONUSU

Bütün hayatını hiçbir işe yaramadan geçiren Şakir ve tek hayali askerlik yapmak olan İlyas’ın yolları aynı asker ocağında birleşir. İlyas’ın saf bir insan olduğunu farkeden Şakir, İlyas'ı askerden kaçmaya ikna eder ve maceraları başlar.

Washington beyaza büründüABD'nin orta batısında başlayan kar fırtınası gece saatlerinde ülkenin doğu yakasını etkisi altına alırken, 100 milyon kişinin yaşadığı bölgede kar kalınlığı yer yer 17 santimetreyi buldu.
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