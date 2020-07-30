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30.07.2020 - 10:24 | | AA

Çanakkale feribot iskeleleri arife günü ulaşımına sakin başladı

Kurban Bayramı arifesinde Çanakkale'deki feribot iskelelerinde beklenen yoğunluk oluşmadı.

Çanakkale feribot iskeleleri arife günü ulaşımına sakin başladı

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ, dün geceden itibaren bayram tedbirlerini artırdı.

Her bayram ülkenin çeşitli yerlerine gidecek kişilerin, Avrupa ve Anadolu yakalarında oluşturduğu yoğunluk ise bu kez oluşmadı.

GESTAŞ tedbirler kapsamında, Lapseki - Gelibolu hattında 6, Çanakkale - Kilitbahir ve Eceabat hattında 6, Kabatepe - Gökçeada hattında 2, Geyikli- Bozcaada hattında 2 gemiyle sefer yapacak.

Şirket Güney Marmara hattında ise 1 gemiyle 3 tur gerçekleştirilecek.

Ayrıca Çanakkale-Bozcaada hattında 1 deniz otobüsü yaya yolcular için sefer yapacak.

Toplam 17 gemi ve 1 deniz otobüsünün kullanılacağı süreçte, yoğunluk durumunda da saatsiz olarak doldur boşalt sistemiyle seferler gerçekleştirilecek.

Çanakkale feribot iskeleleri arife günü ulaşımına sakin başladı

Sahilde jet skili tacizci şokuBursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Plajı'nda jet ski ile kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi hakkında, huzuru ve sükunu bozduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
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