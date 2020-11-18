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18.11.2020 - 15:23 | | DHA

Çanakkale Valisi Aktaş: Kurallara ne kadar riayet edersek pozitif vaka sayısı o kadar değişiklik gösterir

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, pandemi sürecinde kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, "Biz kurallara ne kadar riayet edersek pozitif vaka sayısı da o kadar değişiklik gösterir" dedi.

Çanakkale Valisi Aktaş: Kurallara ne kadar riayet edersek pozitif vaka sayısı o kadar değişiklik gösterir

İl Pandemi Kurulu toplantısı Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi. Deniz Polis Evi’ndeki toplantıya, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, Vali Yardımcısı Ali Muhiddin Varol, İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanı Binbaşı Ercan Oran, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muhammet Mermer ve kurul üyesi kamu kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda, koronavirüs (Covid-19) sürecinde il genelindeki son durum, alınan tedbirler, yapılan denetimler ve pandemi ile mücadele sürecinde uygulanan tedbirler değerlendirildi. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Sinem Topaloğlu, koronavirüs ile mücadelede bundan sonra izlenecek çalışma planı hakkında sunum yaparak, kurul üyelerini bilgilendirdi.

Toplantının ardından değerlendirme yapan Vali İlhami Aktaş, pandemi sürecinde kritik bir dönemden geçildiğini belirterek, "Biz kurallara ne kadar riayet edersek pozitif vaka sayısı da o kadar değişiklik gösterir. Burada tüm vatandaşlarımıza ve bizlere önemli görevler düşüyor. Milletçe alınan tedbirlerin uygulanabilirliği noktasında çok daha hassas olmalı, pandeminin halen devam ettiğini unutmadan maske, mesafe ve hijyen kurallarına eksiksiz bir şekilde uymalıyız”dedi.

Toplantı görüş, öneri ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

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