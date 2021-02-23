Çanakkale'de 51 kaçak göçmen kurtarıldı!

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Babakale açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, hava şartları nedeniyle sürüklenen can salı içerisindeki 34 kaçak göçmeni kurtardı.

Ekipler, aynı gün Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına itilerek, ölüme terk edilen 17 kaçak göçmeni de kurtardı.