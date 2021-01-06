06.01.2021 - 17:38 | | DHA
Çanakkale'de 888 litre kaçak etil alkol ele geçirildi!
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çanakkale-Lapseki kara yolunda durdurdukları araçta, sahte içki üretiminde kullanılan 888 litre etil alkol ve 16 anason kiti ele geçirildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente sahte içki yapımında kullanılan etil alkol getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Tespit edilen araç, Çanakkale-Lapseki kara yolunda durduruldu. Araçta yapılan aramada 888 litre etil alkol ve 16 anason kiti ele geçirildi.
Jandarmanın soruşturması sürüyor.