MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çanakkale'de 9 ayrı suçtan aranan kadın, yakalandı!
ABONE OL
26.06.2020 - 14:37 | | DHA

Çanakkale'de 9 ayrı suçtan aranan kadın, yakalandı!

Çanakkale’de 9 ayrı suçtan aranan ve hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sevgi Y. (35) polis ekipleri tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 9 ayrı suçtan aranan kadın, yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisinde hırsızlık şüphelisi şahısların bulunabileceği değerlendirilen otomobili, saat 14.00 sıralarında il girişinde takibe aldı. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, ilden ayrılacağı sırada polis ekipleri tarafından durduruldu.

Yapılan incelemelerde M.B. adına düzenlenmiş kimliği ibraz eden kadının, asıl adının Sevgi Y. olduğu tespit edildi. Sevgi Y.'nin üzerinde yapılan aramada ise kapı kilidi dili düşürmede kullanılan aparatlar ele geçirildi. Ayrıca Sevgi Y.'nin 9 ayrı suçtan arandığı ve 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan Sevgi Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

'Dur' ihtarına uymayan sürücü: Polis el sallıyor sandımAntalya'dan satın aldığı motosikletle İstanbul'a dönerken Burdur'un Bucak ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan Mehmet Efe Öney (22), Burdur'da durduruldu. Polisin 'dur' işaretini fark edemediğini, kendisine el salladığını düşünerek geçtiğini söyleyen Öney, "Hatalıyım, özür dilerim" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... İstanbul'da sınava gireceklere ulaşım ücretsiz

Son dakika... İstanbul'da sınava gireceklere ulaşım ücretsiz

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Açıklandı, emeklilik...

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 10 hayati öneri

Yarın sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

Yarın sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri...

Sıradaki Haber