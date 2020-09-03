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03.09.2020 - 17:23 | | AA

Çanakkale'de aynı yerde peş peşe meydana gelen iki kazada bir kişi öldü

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, aynı yerde art arda meydana gelen iki trafik kazasında bir kişi kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Çanakkale'de aynı yerde peş peşe meydana gelen iki kazada bir kişi öldü

Kenan Türk'ün kullandığı 17 KD 436 plakalı traktör, Bursa-Çanakkale kara yolunun Şirinköy mevkisinde Şerafettin Dam idaresindeki 35 PNP 30 plakalı tırla çarpıştı.

Bu sırada olayı gören 45 VN 779 plakalı kamyonun sürücüsü İsmail Çetin, kazazedelere yardım etmek için karşı şeritte durdu.

Kamyonun durduğunu fark edemeyen Ahmet Kahraman yönetimindeki 16 R 3840 plakalı hafif ticari araç ise hem bu kamyona hem de Mehmet Aydın'ın kullandığı 34 BNM 032 plakalı minibüse çarptı.

Kazada hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Kahraman, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Diğer araçların sürücüleri Türk, Dam, Çetin ve Aydın'ın yanı sıra araçlarda bulunan Ömer Kahraman ve İsmail Karagöz yaralandı.

Ahmet Kahraman'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Yaralılar ise sağlık ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

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