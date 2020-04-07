Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli!

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, boğaz hattında etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki- Gelibolu hattı arasında yapılması planlanan feribot seferlerinin geçici süreliğini iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş'tan yapılan açıklamada, "Lapseki- Gelibolu hattındaki seferlerimiz saat 09.30, Çanakkale- Kilitbahir hattındaki seferlerimiz saat 10.00 itibariyle olumsuz hava şartları nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.

Öte yandan, Çanakkale-Eceabat hatlarındaki seferler ise devam ediyor.