07.04.2020 - 11:19 | | DHA
Çanakkale'de deniz ulaşımına fırtına engeli!
Çanakkale’de, boğaz hattında etkili olan poyraz nedeniyle Çanakkale- Kilitbahir, Lapseki-Gelibolu feribot seferleri geçici süreliğine iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, boğaz hattında etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Lapseki- Gelibolu hattı arasında yapılması planlanan feribot seferlerinin geçici süreliğini iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş'tan yapılan açıklamada, "Lapseki- Gelibolu hattındaki seferlerimiz saat 09.30, Çanakkale- Kilitbahir hattındaki seferlerimiz saat 10.00 itibariyle olumsuz hava şartları nedeniyle geçici süreyle durdurulmuştur" denildi.
Öte yandan, Çanakkale-Eceabat hatlarındaki seferler ise devam ediyor.
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