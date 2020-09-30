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30.09.2020 - 19:12 | | DHA

Çanakkale'de dev operasyon! Hepsi ele geçirildi

Çanakkale'de polisin, kent merkezi ile ilçelerinde tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik yaptığı denetimlerde, kaçak 1,5 milyon adet doldurma sigara ele geçirildi.

Çanakkale'de dev operasyon! Hepsi ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çanakkale merkezi ile Gelibolu, Biga ve Bayramiç ilçelerinde tütün mamulleri satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde iş yerlerinde, kaçak toplam 1,5 milyon adet doldurulmuş sigara, 100 kilogram kıyılmış tütün, 50 kilogram kaçak nargile tütünü, 10 bin adet kaçak çakmak ve bin adet kaçak sigara ele geçirildi. 

Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
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