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25.01.2021 - 18:11 | | DHA / İHA

Çanakkale’de ele geçirildi! Milyonlarca yıl öncesine ait

Çanakkale'de polis ekiplerince, milyonlarca yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen 6 deniz yıldızı fosili ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin, 2 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosilini satmaya çalıştığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 6 deniz yıldızı fosilini ele geçirirken, şüpheliler M.V., B.Ç., K.T. ve A.S.yi gözaltına aldı.

Daha önce de ellerinde bulundurdukları bir deniz yıldızını satmaya çalışırken polise yakalanan M.V., B.Ç. ile diğer şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Çanakkale’de ele geçirildi Milyonlarca yıl öncesine ait

 

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