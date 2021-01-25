Çanakkale’de ele geçirildi! Milyonlarca yıl öncesine ait

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin, 2 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen deniz yıldızı fosilini satmaya çalıştığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 6 deniz yıldızı fosilini ele geçirirken, şüpheliler M.V., B.Ç., K.T. ve A.S.yi gözaltına aldı.

Daha önce de ellerinde bulundurdukları bir deniz yıldızını satmaya çalışırken polise yakalanan M.V., B.Ç. ile diğer şüpheliler hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.