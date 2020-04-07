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07.04.2020 - 09:48 | | DHA

Çanakkale’de kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi

Çanakkale’de iki iş yerinde yapılan denetimlerde kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi.

Çanakkale’de kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince iki iş yerinde yapılan denetimlerde ilgili şartları taşımayan ve gerekli izin belgesi bulunmayan 500 ml’lik kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi. Solüsyonlar, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Haklarında yasal işlem yapılan S.S. ve C.S., emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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