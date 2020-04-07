07.04.2020 - 09:48 | | DHA
Çanakkale’de kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi
Çanakkale’de iki iş yerinde yapılan denetimlerde kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince iki iş yerinde yapılan denetimlerde ilgili şartları taşımayan ve gerekli izin belgesi bulunmayan 500 ml’lik kaçak 155 el koruma solüsyonu ele geçirildi. Solüsyonlar, İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Haklarında yasal işlem yapılan S.S. ve C.S., emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
17 yaşındaki genç sokağa çıktı! Cezayı yiyince "Problem değil" dediİstanbul Taksim’de yasağı dinlemeyip sokağa çıkan 17 yaşındaki bir gence polis ekipleri tarafından para cezası kesildi. İşi olduğu için dışarı çıktığını söyleyen genç, ceza yemesi üzerine ise "problem değil" dedi.