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29.01.2021 - 10:01 | | AA

Çanakkale'de kayıp ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, baraj göletine düştüğü bildirilen araçta kaybolan ikinci kişiMürsel Meracıoğlu'nun bulunması için çalışmalar yeniden başlatıldı.

Çanakkale'de kayıp ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu (41) ile Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) içinde bulunduğu belirlenen aracın Ayvacık Barajı göletine düştüğü ihbarı üzerine yapılan ve dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşin doğuşuyla yeniden başladı.

Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerinin dalgıç polis ekipleri son hazırlıklarını yapıp suya tekrar girdi.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, olay yerindeki koordinasyonu yönetiyor.

Bölgedeki özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu'nun ailesi de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Arama ve kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, kiralık aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında çalışmalarını sürdürecek.

Dün sabah saatlerinde ekiplerin çalışması sonucu Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşılmış, Mürsel Meracıoğlu ile aracın bulunması için de çalışmalar yoğunlaştırılmıştı.

 

 

Güvenlik görevlisinin hasta yakınları tarafından dövüldüğü anlar kameradaŞanlıurfa'daki özel bir hastanede güvenlik görevlisi olan İbrahim Sezer, ameliyat sonrası servise alınan hastayı ziyarete gelen yakınlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıda bulununca dövüldü. Sezer'in yaklaşık 20 kişi tarafından tekme tokat dövüldüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından darp raporu alan İbrahim Sezer, kendisini dövenlerden şikayetçi oldu.
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