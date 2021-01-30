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30.01.2021 - 10:13 | | DHA

Çanakkale'de kayıp ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, baraj göletine düştüğü bildirilen araçta kaybolan ikinci kişinin bulunması için çalışmalar dördüncü gününde yeniden başlatıldı.

Çanakkale'de kayıp ikinci kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Çanakkale'de Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu (41) ile Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) içinde bulunduğu belirlenen aracın Ayvacık Barajı göletine düştüğü ihbarı üzerine yapılan ve dün akşam havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, bu sabah yeniden başladı.

Bölgeye gelen polis, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarına bağlı ekipler son hazırlıklarını yapıp suya tekrar girdi.

Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, olay yerindeki çalışmaları yönetiyor.

Bölgedeki özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Mürsel Meracıoğlu'nun ailesi de bölgedeki bekleyişini sürdürüyor.

Kuvvetli sağanak altında arama ve kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, Meracıoğlu'nun bulunması için çalışmalarını sürdürecek.

Ekipler, 28 Ocak günü sabah saatlerinde Filiz Soydoğan Çiçek'in cansız bedenine ulaşmıştı. Dün de Mürsel Meracıoğlu'nun kullandığı otomobil bulunup vinç yardımıyla sudan çıkarılmıştı.

 

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