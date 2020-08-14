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14.08.2020 - 15:09 | | DHA

Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarında ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, Mehmet Gürer'a ait 30'a yakın kovan içlerindeki arılarla birlikte yandı. Gürer, yaklaşık 20 bin TL'lik zararı oluştuğunu söyledi.

Çanakkale'de orman yangını!

Çanakkale Merkeze bağlı Kurşunlu köyü yakınlarındaki ormanlık alnda, saat 14.15 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. 3 helikopter, 8 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 hizmet aracı, 4 itfaiye aracı ve 45 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında yaklaşık 2 dönüm küle döndü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.  

ARI KOVANLARI YANDI

Yangının etkili olduğu bölgede olan arı üreticisi Mehmet Gürer'e air 30'a yakın kovan, içlerindeki arılarla birlikte yandı. 20 bin TL'lik zararı oluştuğunu söyleyen Gürer, "30 kovan zarar gördü. 20 bin TL'ye yakın da maddi hasar oluştu. Ben kovanlarım yandıktan sonra yangın yerine geldim" dedi.

Gaziantep'te camdan düşen kız hayatını kaybetti!Gaziantep'te, erkek arkadaşı Mehmet K.'nin evinin penceresinden düşen Duygu D. (17) yaşamını yitirdi. Mehmet K. gözaltına alırken, Duygu D.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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