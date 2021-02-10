Çanakkale’de polisten vatandaşlara dolandırıcı uyarısı

Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan dolandırıcılar ile yöntemlerine karşı vatandaşlara bilgilendirmede bulundu. Ekipler, ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kapalı pazar yeri ile bankalar çevresinde yaptıkları bilgilendirmede, vatandaşlara, dolandırıcıların kendilerini polis, asker, hakim, savcı gibi saygın meslek gruplarının mensubu olarak tanıttığı anlatıldı.
Dolandırıcıların yöntemleri hakkında da bilgi veren ekipler, vatandaşlara, bu gibi durumlarda kesinlikle kamu kurumlarına başvurmalarını ve istenilen hesaplara para yatırmamalarını bildirdi
Belediye başkanı isyan etti! 'İçi boşaltıldı, kazmayın'Manisa'da Bintepeler diğer adıyla Lidya Kral Mezarlığı olarak bilinen 2 bin 700 yıllık tümülüsler, define uğruna yok ediliyor. Kaçak kazı yapan şüpheliler, 2 tümülüse zarar verirken, iş makineleri ile kazılan tümülüs adeta yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İş makineleri ile yapılan kaçak kazıya ilk defa şahit olduğunu belirten Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, definecilere seslenerek, "Ne olur şu doğal güzelliği bozmayın. Antik çağda soyulan bu tümülüslerin içerisinde hiçbir şey bırakılmadı. 'Bu tepede hiçbir şey yok, tamamen boşaltılmıştır' diye yazalım ki bari, tepeleri bozmasınlar" dedi.