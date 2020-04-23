23.04.2020 - 11:48 | | DHA
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu! 3 kişi yakalandı
Çanakkale’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonundan 2’si kadın, 3 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik il merkezinde 3 ayrı eve yapılan operasyonda C.A., A.S., K.E adlı şüpheliler yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda bonzai maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin corona virüs tedbirleri kapsamında emniyetten maske ile çıkarıldıkları görüldü.