Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu! 3 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik il merkezinde 3 ayrı eve yapılan operasyonda C.A., A.S., K.E adlı şüpheliler yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda bonzai maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2'si kadın 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin corona virüs tedbirleri kapsamında emniyetten maske ile çıkarıldıkları görüldü.