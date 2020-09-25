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25.09.2020 - 09:40 | | AA

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 311 kök kenevir ile 80 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Biga'da daha önceden belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 311 kök kenevir ile 80 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ö. ve A.Y, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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