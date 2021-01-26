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26.01.2021 - 16:47 | | DHA

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden biri, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik kent merkezi ile Lapseki ilçesinde operasyon yaptı. M.K., O.Ö., M.K., İ.T. ve A.Ç. isimli şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonda, narkotik köpek 'Roket' ile yapılan aramada 120 gram toz esrar, 8 gram metamfetamin, 7 gram kubar esrar, 12 gram kenevir tohumu, 78 adet uyuşturucu hap, 150 gram uyuşturucu maddeyi çoğaltmak için kullanılan kına, hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve bin 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.T., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanırken,

4 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

 

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