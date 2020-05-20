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20.05.2020 - 17:35 | | AA

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu sattıkları iddia edilen H.N. ve A.D'yi takibe aldı.

A.D'nin Danişment Mahallesi'ndeki evi ile H.N'nin kullandığı araçta yapılan aramalarda 1,5 kilogram sentetik kannabinoid ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 3 bin 526 lira ele geçirildi.

Zanlılar H.N. ve A.D. ile bu kişilerle irtibatları olduğu belirlenen H.T. ve S.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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