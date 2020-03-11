Çanakkale’de yasa dışı kenevir ekimine gözaltı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Bayramiç ilçesi Menderes mahallesinde ikamet eden R.İ.E.'nin yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı öğrenildi. Ekipler R.İ.E'nin evinde yaptığı aramada 2 viyol (fide yetiştirme kabı), viyolde ekili 20 kenevir fidesi, viyolden sökülmüş 17 kenevir fidesi, viyolde yataktanmış 50 kenevir tohumu, 5 kenevir dikimi için kullanılan aparat takımı, 1 define arama detektörü, 2 çapa, 1 kürek, 2 tırmık ele geçirdi. Şüpheli R.İ.E. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Denizli'de iğrenç olay! Kardeşler Çinli turistleri taciz ettiDenizli’nin Pamukkale ilçesinde, yaşları 13 ve 17 olan iki erkek kardeşin bir grup Çinli turisti elle taciz anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iki kardeşi yakalayarak, gözaltına aldı.