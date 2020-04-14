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14.04.2020 - 10:06 | | DHA

Çan'da karantina süresi uzayan Maltepe köyünde sessizlik

Çanakkale'de, Çan ilçesi Maltepe köyünde başlatılan 14 günlük karantina süresi, 24 Nisan'a kadar uzatıldı. Jandarmanın giriş ve çıkışları kapattığı köyde, karantina nedeniyle sessizlik var.

Çan'da karantina süresi uzayan Maltepe köyünde sessizlik

Çan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, 390 nüfuslu Maltepe köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 29 Mart'ta saat 22.00 itibariyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte köylülerin telefonla Çan ilçesindeki yakınlarına verdiği siparişler, girişte jandarma ve muhtar Hüseyin Ekin tarafından teslim alınarak, sahiplerine teslim edildi. Köylüler, 14 günlük karantina süresini evlerinde geçirdi, gün içinde balkonlara çıkarak, temiz hava aldı. Hayvanları olanlar ise yem ve su vererek, sağım yapmak için ilgilendi. Maltepe köyünde, geçen pazar günü saat 22.00'de dolan 14 günlük karantina süresinin 24 Nisan'a kadar uzatıldığı açıklandı. Jandarmanın köye giriş ve çıkışları kapattığı köyde ise sessizlik hakim oldu.

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