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25.10.2020 - 09:19 |

‘Canı sıkıldı’ deyip evini terk etti! 2 gün sonra bulundu

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde can sıkıntısı nedeniyle evini terk ettiği öne sürülen 44 yaşındaki adam, 2 gün sonra jandarma ekipleri tarafından makilik alanda bulundu.

‘Canı sıkıldı’ deyip evini terk etti! 2 gün sonra bulundu

Mestanlar Mahallesi'nde ikamet eden Nail Kaya'dan (44) haber alınamaması üzerine 156’ya ihbarda bulunuldu. Bölgeye giden Malkara İlçe Jandarma ekiplerinin yanı sıra Tekirdağ İl Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Aramalarda insansız hava aracı da kullanıldı.

Aramaları sıklaştıran jandarma ekibi, Nail Kaya’yı Doğanköy Mahallesi kırsalındaki makilik alanda sağ salim bulundu. Sağlık kontrolünün ardından durumunun iyi olduğu belirlenen Kaya, jandarma tarafından ailesine teslim edildi.

‘Canı sıkıldı’ deyip evini terk etti 2 gün sonra bulundu

KARDEŞİNE SARILIP, “O BENİM SAĞ KOLUM” DEDİ

Kardeşinin bulunmasına çok sevindiğini söyleyen ağabey Naim Kaya, “Şu an söyleyecek şey bulamıyorum. Çok heyecanlıyım, kardeşime kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum. Çok seviyorum be ya. O benim sağ kolum” dedi.

MUHTARDAN EKİPLERE TEŞEKKÜR

Mestanlar Muhtarı Yılmaz Yıldız da arama çalışmalarını mutlu sonla bitiren jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerine teşekkür etti.

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